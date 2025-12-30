Mani e occhi a rischio con i botti di Capodanno | Lesioni gravi e permanenti ecco come evitarle

Durante i festeggiamenti di Capodanno, l’uso di fuochi d’artificio può comportare rischi di lesioni agli occhi, alle mani e ad altri arti. Per prevenire incidenti gravi o permanenti, è importante seguire alcune semplici regole di sicurezza. Di seguito, il decalogo del San Camillo per proteggersi durante questa ricorrenza, garantendo un momento di festa senza incidenti.

Niente fai-da-te e non raccogliere botti inesplosi, come evitare lesioni a Capodanno - Mani, occhi, arti: basta un attimo perché i festeggiamenti di Capodanno causino traumi gravi e talvolta irreversibili. ansa.it

Botti di Capodanno: le regole da sapere su trasporto, petardi inesplosi, alcol e balconi - Tra divieti, ordinanze comunali e responsabilità individuale, perché festeggiare in sicurezza conviene a tutti ... msn.com

Istituto Comprensivo "Palmieri - San Giovanni Bosco". . Mani sporche di colori, occhi pieni di stupore e cuori felici: così i bambini della scuola dell’infanzia hanno vissuto il Natale! #buonefeste #icpalmierisangiovannibosco #insiemesicresce - facebook.com facebook

"Natali così lontani da bloccarci occhi e mani come dentro fatate inesistenze dateci ancora di succhiare degli infantili geli le inobliate essenze" Andrea Zanzotto, Dintorni natalizi #NataleInsieme #SalaLettura x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.