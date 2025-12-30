Mangia troppe lenticchie e si lacera l’esofago operato d’urgenza e ricoverato in Rianimazione a Trento

Un uomo di Trento è stato ricoverato in rianimazione dopo aver subito una lesione all'esofago causata da un'intensa abbuffata di lenticchie. I conati di vomito improvvisi hanno richiesto un intervento chirurgico d’urgenza presso l’ospedale S. Maria. La situazione, critica ma sotto controllo, evidenzia l'importanza di prestare attenzione ai segnali del corpo e di intervenire tempestivamente in caso di emergenze.

I conati di vomito dopo l'abbuffata hanno lesionato l'esofago dell'uomo. Fondamentale per salvarlo l’intervento chirurgico d’urgenza all'ospedale S. Chiara di Trento durato oltre 4 ore. Il paziente resta però ricoverato in Rianimazione in condizioni gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Mangia troppe lenticchie a Natale a Trento, esofago lesionato: salvato da un intervento disperato Leggi anche: Malore dopo il pranzo, esofago perforato dalle lenticchie: intervento d’urgenza Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Mangia troppe lenticchie e si lacera l'esofago, il medico lo salva: «Stava morendo. Per operarlo ho corso in auto per 200 chilometri scortato dalla polizia»; Mangia troppe lenticchie a Natale e si lacera l’esofago, operato d’urgenza; Autovelox spento, il Comune alza l’Imu sulle seconde case: scoppia la polemica; La morte del capitano delle Frecce Tricolori, ipotizzato uno stallo a bassa quota. Mangia troppe lenticchie, si lacera l'esofago e rischia la morte: «Salvato con quattro ore di intervento. Attenzione agli eccessi a Capodanno» - Un pranzo di Natale che poteva trasformarsi in tragedia, una corsa disperata contro il tempo lungo l'autostrada e un chirurgo che non ha esitato a interrompere le vacanze per salvare un ... ilmessaggero.it

Mangia troppe lenticchie, si lacera l'esofago e rischia la morte: «Salvato con quattro ore di intervento» - Un pranzo di Natale che poteva trasformarsi in tragedia, una corsa disperata contro il tempo lungo l'autostrada e un chirurgo che non ... msn.com

Mangia troppe lenticchie e si lacera l’esofago, operato d’urgenza e ricoverato in Rianimazione a Trento - Fondamentale per salvarlo l’intervento chirurgico d’urgenza all’ospedale S. fanpage.it

Mangia troppe lenticchie a Natale e si lacera l’esofago, operato d’urgenza - L'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Esofago lacerato dalle troppe lenticchie, il medico: «In auto per 200 chilometri per operarlo» x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.