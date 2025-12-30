Mangia troppe lenticchie e rischia di morire operato d’urgenza per l’esofago lacerato

Un uomo di 77 anni ha rischiato la vita dopo aver consumato una quantità eccessiva di lenticchie, provocando una lacerazione dell’esofago nota come sindrome di Boerhaave. L’intervento chirurgico d’urgenza è stato fondamentale per salvarlo. Questo episodio evidenzia i rischi associati a un consumo eccessivo di alcuni alimenti tradizionali, anche in contesti festivi.

Roma, 30 dicembre 2025 – Ha rischiato di morire per un piatto (di troppo) di lenticchie. Uno dei piatti per eccellenza delle Feste, simbolo di ricchezza e prosperità, ha provocato la sindrome di Boerhaave in un 77enne, che è stato salvato solo grazie a un intervento d’urgenza. La corsa in ospedale per il malore dopo gli eccessi del pranzo di Natale, la diagnosi: ‘lacerazione spontanea e completa dell’esofago’ e la disperata ricerca di un medico in grado di eseguire il delicato intervento salvavita nel giorno di Santo Stefano. Il dottor Alberto Brolese, direttore della Chirurgia generale 2 di Trento, in vacanza con la famiglia ad Adria, avvertito del caso, decide di rientrare dalle ferie per eseguire personalmente l'intervento, come racconta il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mangia troppe lenticchie e rischia di morire, operato d’urgenza per l’esofago lacerato Leggi anche: Mangia troppe lenticchie e si lacera l’esofago, operato d’urgenza e ricoverato in Rianimazione a Trento Leggi anche: “Esofago lacerato”. Mangia le lenticchie, poi il dramma: com’è successo, l’allarme dei medici Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mangia troppe lenticchie a Natale e si lacera l’esofago, operato d’urgenza; Salerno, uomo accoltellato sul lungomare: preso l'aggressore; Esercito, bando per 6000 posti: saranno arruolati anche fabbri e muratori. Requisiti e come fare domanda; Napoli, «Aggrediti durante flash mob a evento filo russo alla Federico II». Mangia troppe lenticchie e rischia di morire, operato d’urgenza per l’esofago lacerato - È salvo grazie all’intervento chirurgico del direttore della Chirurgia generale, rientrato dalle ferie per operarlo d’urgenza ... msn.com

Mangia troppe lenticchie, si lacera l'esofago e rischia la morte: «Salvato con quattro ore di intervento. Attenzione agli eccessi a Capodanno» - Un pranzo di Natale che poteva trasformarsi in tragedia, una corsa disperata contro il tempo lungo l'autostrada e un chirurgo che non ha esitato a interrompere le vacanze per salvare un ... ilmessaggero.it

Mangia troppe lenticchie al pranzo di Santo Stefano e rischia di morire, un intervento salva un 77enne a Trento - Un pranzo si è trasformato in una drammatica corsa contro il tempo a Trento, dove un uomo di 77 anni è stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Santa Chiara il giorno di Santo Stefano. blitzquotidiano.it

Mangia troppe lenticchie, si lacera l'esofago e rischia la morte: «Salvato con quattro ore di intervento. Attenzione agli eccessi a Capodanno» - facebook.com facebook

Esofago lacerato dalle troppe lenticchie, il medico: «In auto per 200 chilometri per operarlo» x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.