Mangia troppe lenticchie al pranzo di Natale | si lacera l' esofago e rischia di morire

Durante il pranzo di Natale, un uomo di 77 anni ha consumato una quantità eccessiva di lenticchie, provocandogli una grave lacerazione dell'esofago. Dopo aver cercato di indursi il vomito, le sue condizioni si sono aggravate. Questo episodio evidenzia i rischi legati a un consumo eccessivo di cibi difficili da digerire e l’importanza di moderazione e attenzione durante i pasti festive.

Dopo essersi sentito male un 77enne aveva provato a indursi il vomito, che aveva portato alla lacerazione. Arrivato in ospedale in condizioni gravissime, è stato salvato da un tempestivo intervento chirurgico di quattro ore.

