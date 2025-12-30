Mangia troppe lenticchie al pranzo di Natale e rischia di morire | L’esofago si è lacerato

Durante il pranzo di Natale, un uomo di 77 anni ha consumato una quantità eccessiva di lenticchie, causando una grave lacerazione dell’esofago. Dopo un intervento chirurgico di quattro ore, è stato possibile salvarlo. Questo episodio evidenzia l’importanza di moderare le quantità di cibo durante le festività e di prestare attenzione ai segnali del proprio organismo.

Mangia troppe lenticchie al pranzo di Natale e rischia di morire: è quanto avvenuto a un uomo di 77 anni che è stato salvato dopo un intervento chirurgico di quattro ore. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il 77enne, dopo essersi sentito male, ha provato a indursi il vomito peggiorando la sua situazione. Lo sforzo, infatti, ha causato la lacerazione dell’esofago. Arrivato in ospedale in condizioni gravissime, con la sindrome di Boerhaave, l’uomo è stato salvato dal dottor Alberto Brolese, direttore della Chirurgia generale 2 di Trento. “Si tratta di un caso raro, una lacerazione spontanea e completa dell’esofago” ha spiegato il medico che si trovava ad Adria per trascorrere le feste con la sua famiglia. 🔗 Leggi su Tpi.it

