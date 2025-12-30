Mangia troppe lenticchie a Natale a Trento esofago lesionato | salvato da un intervento disperato

Un uomo di 77 anni di Trento è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara dopo aver ingerito una quantità eccessiva di lenticchie durante il pranzo di Natale. L’ingestione ha causato una lesione all’esofago, rendendo necessario un intervento medico immediato. L’episodio sottolinea l’importanza di moderare le quantità di cibo durante le festività e di prestare attenzione alle proprie condizioni di salute.

Una corsa contro il tempo dopo il pranzo di Natale. Un pranzo delle feste trasformato in un incubo. È accaduto a Trento, il giorno di Santo Stefano, quando un uomo di 77 anni è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara in condizioni disperate. Dopo un pasto particolarmente abbondante a base di lenticchie, l’uomo ha accusato violenti conati di vomito che hanno provocato una lesione gravissima all’esofago, con conseguente diffusione del contenuto gastrico nel torace. Un quadro clinico rarissimo e ad altissimo rischio di mortalità. La diagnosi: una sindrome rarissima e spesso fatale. I sanitari hanno riconosciuto subito la gravità del caso: si trattava della cosiddetta sindrome di Boerhaave, una perforazione spontanea dell’esofago che può insorgere dopo uno sforzo violento, come un vomito intenso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

