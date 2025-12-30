Mangia lenticchie si lacera l’esofago e rischia la morte L’appello del medico

Un normale pranzo di Natale può riservare rischi inattesi. Un medico avverte sulla pericolosità di consumare lenticchie senza attenzione, evidenziando che un'errata ingestione può causare gravi danni all'esofago e, in casi estremi, mettere a rischio la vita. È importante conoscere le corrette modalità di consumo per evitare incidenti e garantirsi un festività sicura.

Un pranzo di Natale iniziato come tanti altri, tra piatti della tradizione e tavola imbandita, ha rischiato di trasformarsi in una tragedia sanitaria senza precedenti. Un uomo di 77 anni, dopo aver mangiato una quantità eccessiva di lenticchie, ha accusato un malore improvviso che nel giro di poche ore lo ha portato a lottare tra la vita e la morte. Quella che sembrava una semplice indigestione si è rivelata invece una corsa disperata contro il tempo, fatta di diagnosi drammatiche, traffico bloccato in autostrada e decisioni prese in pochi istanti. L'uomo è arrivato in ospedale in condizioni critiche, con una diagnosi che raramente si incontra anche nei reparti più specializzati: la sindrome di Boerhaave.

