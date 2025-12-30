Manfredi | Su interventi stadio Maradona c’è disponibilità presidente Fico

Il presidente Fico ha comunicato la disponibilità a intervenire sullo stadio Maradona. Attualmente, è in corso la progettazione di un intervento complessivo di riqualificazione, oltre ai lavori già avviati sul terzo anello. Questa iniziativa mira a migliorare le strutture e la funzionalità dell’impianto, contribuendo a valorizzare un simbolo importante per la città e i suoi tifosi.

"Abbiamo avviato la progettazione di un intervento complessivo, oltre a quello sul terzo anello che è già partito come progetto. Stiamo discutendo con la Regione per fare in modo che ci siano le risorse necessarie. C'è la disponibilità del presidente Fico e quindi le prossime settimane saranno di lavoro intenso". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo a una domanda sullo stadio 'Maradona', a margine delle presentazione degli eventi di Napoli capitale europea dello sport 2026.

America’s Cup e stadio, asse tra Fico e Manfredi - Gli eventi sportivi sono l’esempio della svolta nei rapporti tra la Regione e il Comune. ilmattino.it

Stadio Maradona, sinergia fra Fico e Manfredi per il restyling: la posizione sul nuovo stadio di ADL - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino parla dei progetti di cui dovranno parlarsi Regione e Comune, Fico e Manfredi: "Dall'America's Cup allo stadio Maradona con vista E ... msn.com

