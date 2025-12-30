Manfredi e Renzi infiammano il Pd Hanno ragione Parlano De Pascale Giani Verini e Picierno

Nel dibattito interno al Partito Democratico, figure come De Pascale, Giani, Verini e Picierno esprimono il loro sostegno alle posizioni di Manfredi e Renzi, suscitando discussioni sul futuro del partito. Romano Prodi, invece, preferisce non commentare le proposte di una possibile nuova formazione politica. La scena politica si confronta così con le diverse interpretazioni e strategie per il rilancio del Pd.

