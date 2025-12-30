Mandas Juventus si complica la corsa al portiere greco | Genoa in fortissimo pressing stanno provando a convincere così la Lazio Ultime

La trattativa per il portiere greco Mandas Juventus si intensifica, con il Genoa che cerca di convincere la Lazio a cedere il giocatore in prestito. Se il Genoa otterrà l’accordo, Perin potrebbe rimanere alla Juventus. Le ultime notizie indicano un pressing forte da parte dei rossoblù, mentre la situazione tra Lazio e Genoa resta in evoluzione.

Mandas Juventus, i rossoblù insistono per il laziale: se il Genoa chiude il prestito, Perin può restare a Torino. Tutti gli aggiornamenti. L'intreccio di mercato che lega a doppio filo i destini sportivi di Torino e Genova sta diventando uno dei temi più caldi e strategici di questa sessione invernale. Al centro delle fitte discussioni tra le dirigenze non c'è soltanto il possibile e romantico ritorno in Liguria di Mattia Perin, ma anche il futuro di un altro giovane estremo difensore che ha saputo attirare le attenzioni di diverse big della Serie A con le sue parate. La chiave di lettura di questo complesso domino è rappresentata dalla suggestione Mandas Juventus, un accostamento che potrebbe sfumare o concretizzarsi proprio in base alle mosse imminenti e decisive del Grifone.

