A causa della recente crisi amministrativa, i lavori per la rotatoria dell’ospedale Asilo Vittoria sono stati temporaneamente rimandati. Il progetto, inizialmente previsto per quest’anno, subirà un ritardo legato alla caduta dell’amministrazione comunale, avvenuta il 29 settembre, dopo la scomparsa del sindaco Ettore Gerosa. La situazione ha di fatto posticipato i tempi di realizzazione di un intervento atteso dalla comunità.

Avrebbe potuto essere l’anno buono. Ma la caduta dell’amministrazione comunale, avvenuta lo scorso 29 settembre dopo che era tentato di mantenerla anche all’indomani della tragica scomparsa del sindaco Ettore Gerosa, ha fatto slittare in avanti nel tempo i lavori dell’attesa realizzazione della rotatoria dell’ospedale Asilo Vittoria. Un progetto per il quale la Provincia aveva già messo a disposizione 500mila euro che ora non compaiono più nelle previsioni di bilancio. Un aspetto tecnico, fanno sapere da piazza Italia, visto che non essendo ancora il progetto definitivo non è stato possibile inserirla ma la volontà di fare corso al progetto sarebbe conclamata, Il problema è che, per questioni meramente tecniche, i tempi si stanno dilatando e non si è in grado di definirli con certezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Manca il piano definitivo. Slittano i tempi per il rondò dell’ospedale

Manca il piano definitivo. Slittano i tempi per il rondò dell'ospedale.

