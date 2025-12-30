Mamma ho perso l’aereo | le ultimissime su Macaulay Culkin cosa è successo col padre
Ogni anno, durante le festività natalizie, torna in tv il classico
Come sotto ogni festività natalizia, viene riproposto in tv Mamma ho perso l’aereo e tutti si chiedono come sta Macaulay Culkin. Uno dei grandi classici televisivi di Natale, secondo soltanto all’inossidabile Una Poltrona per Due, è la commedia per famiglie Mamma ho perso l’aereo, che vede nel ruolo di protagonista principale quello che all’epoca era solo un bambino e che ha poi avuto a che fare con una vita – per usare un eufemismo – controversa: Macaulay Culkin. Candidato al Golden Globe come miglior attore in una commedia per quel film, due anni dopo ricevette la nomination ai Razzie Awards. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
La notte in cui Macaulay Culkin chiamò il 911 per suo padre
