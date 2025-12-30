Mamma e figlia morte per intossicazione a Campobasso | Il padre migliora in ospedale ma esami ancora in corso

A Pietracatella, in provincia di Campobasso, si indaga sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute per sospetta intossicazione alimentare. Il marito, ricoverato in ospedale, mostra segnali di miglioramento, anche se gli esami medici sono ancora in corso. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza alimentare e le cause dell’incidente, mentre le autorità competenti continuano le indagini.

Sta migliorando il padre della 15enne Sara Di Vita e marito di Antonella Di Ielsi, morte a causa di una sospetta intossicazione alimentare a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Lo rende noto l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma. Campobasso, morte madre e figlia per un'intossicazione alimentare: indagati 5 medici tra cui uno di Napoli e due di Benevento - In queste ore le indagini della squadra mobile di Campobasso sul caso della 15enne e di sua mamma morte all'ospedale Cardarelli di Campobasso «si stanno allargando a 360

Mamma e figlia morte per intossicazione a Campobasso: “Il padre migliora in ospedale, ma esami ancora in corso” - Sta migliorando il padre della 15enne Sara Di Vita e marito di Antonella Di Ielsi, morte a causa di una sospetta intossicazione alimentare a Pietracatella ... fanpage.it

La morte di madre e figlia per intossicazione alimentare: l'ipotesi della farina contaminata da veleno per topi - Cinque medici dell'ospedale Cardarelli di Campobasso sono indagati.

Emergono nuovi elementi sul caso della morte delle due donne, mamma e figlia, della provincia di Campobasso, decedute qualche giorno fa all'ospedale Cardarelli dopo un improvviso collasso clinico, causato da un'intossicazione di cui l'origine è ancora ign

Tragedia in #Molise: cinque indagati per la morte di mamma e figlia #intossicate ed emerge anche l'ipotesi di #farina con #topicida

