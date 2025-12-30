Mamma e figlia morte intossicate dopo la cena di Natale spunta l' ipotesi del veleno per topi
Un tragico episodio in Molise ha causato la morte di mamma e figlia, Sara Di Vita, 15 anni, e Antonella Di Ielsi, 50 anni, dopo una cena di Natale. Le autorità indagano sull’origine dell’intossicazione, con l’ipotesi del veleno per topi che potrebbe aver causato questa spaventosa perdita. La vicenda resta avvolta nel mistero, mentre si cercano risposte sulle cause di questo drammatico evento.
È ancora un mistero cosa ha scatenato l'intossicazione che in Molise ha ucciso Sara Di Vita, 15 anni, e la mamma Antonella Di Ielsi, 50 anni. L'inchiesta procede su due fronti: da un lato capire cosa hanno mangiato e dall'altro verificare l'operato dei medici che per due volte le hanno visitate. 🔗 Leggi su Today.it
