Mamma e figlia morte a Campobasso per tossinfezione | spunta ipotesi contaminazione di veleno per topi

Indagini a Campobasso dopo la morte di mamma e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Si valuta l’ipotesi di una tossinfezione causata da contaminazione di veleno per topi, potenzialmente legata a una recente disinfestazione in un mulino di famiglia. Restano in corso le analisi sugli alimenti sequestrati e l’autopsia per chiarire le cause di questo triste episodio.

In attesa delle analisi sugli alimenti sequestrati in casa della famiglia di Pietracatella e dell'autopsia sulle salme di Antonella Di Ielsi e della 15enne Sara Di Vita, tra le ipotesi spunta una possibile contaminazione da veleno per topi dopo una disinfestazione in un mulino di famiglia.

