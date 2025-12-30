Mamma e figlia morte a Campobasso | farina contaminata medici indagati e i dubbi di Bassetti sul topicida

La tragica morte di mamma e figlia a Campobasso, a causa di una possibile contaminazione da farina, ha suscitato grande attenzione. Indagini sono in corso, con medici indagati e dubbi sollevati anche da esperti come Bassetti sul ruolo del topicida. L’evento solleva questioni sulla sicurezza alimentare e sulla gestione delle emergenze sanitarie, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla vicenda.

È una tragedia che ha sconvolto non solo il Molise, ma l'intero Paese. La morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, avvenuta nei giorni di Natale all'ospedale Cardarelli di Campobasso, resta avvolta da numerosi interrogativi. Quello che inizialmente sembrava un malessere gastrointestinale si è trasformato in poche ore in un quadro clinico devastante, culminato in una insufficienza multiorgano che non ha lasciato scampo prima alla ragazza e poi alla madre. Una comunità sotto shock. Pietracatella, piccolo comune molisano di circa 1.200 abitanti, è oggi una comunità ferita.

