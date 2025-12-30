Mamma e figlia dimesse per due volte dall’ospedale prima di morire

Un caso che ha suscitato grande attenzione riguarda la morte di mamma e figlia, entrambe dimesse due volte dall'ospedale prima di perdere la vita. Sono cinque i medici sotto indagine, tra cui tre dell'ospedale Cardarelli e due della guardia medica. La vicenda solleva importanti questioni sulla gestione sanitaria e sulla qualità delle cure fornite.

