Malta investe nei giovani con sei mesi di palestra gratuita
Malta promuove la salute dei giovani offrendo sei mesi di palestra gratuita. Nel bilancio 2026, il governo ha deciso di ampliare un programma esistente per facilitare l’accesso allo sport, riconoscendo l’importanza di uno stile di vita attivo. Questa iniziativa mira a sostenere il benessere dei giovani, rafforzando l’impegno nazionale verso la promozione della salute e dell’attività fisica tra le nuove generazioni.
A Malta, l’attenzione sulla salute giovanile è diventata una priorità nazionale. Nel bilancio 2026, il governo ha scelto di potenziare un programma già attivo, trasformando l’accesso allo sport in un diritto collettivo. La decisione nasce da una situazione sanitaria che richiede un intervento. 🔗 Leggi su Today.it
