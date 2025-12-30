Malore nel sonno morto papà di 36 anni
Nella notte tra sabato e domenica a Chioggia, si è verificata una tragedia che ha colpito la famiglia Signoretto. Federico, 36 anni, è improvvisamente deceduto durante il sonno. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità locale, lasciando un vuoto improvviso e inaspettato. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause del decesso, che appare improvviso e inatteso.
Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Chioggia. Federico Signoretto, 36 anni, è improvvisamente venuto a mancare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Morto nel sonno a 37 anni: disposta l'autopsia
Leggi anche: Chiara Zardo morta a 18 anni, il malore nel sonno dopo aver preso una medicina per la gola: «Mai problemi al cuore»
«Ho mal di testa, vado a dormire». Francesco Pozzoli muore nel sonno a 27 anni: era in vacanza con gli amici a Barcellona - Sarebbe morto così, a 27 anni, Francesco Pozzoli, durante una vacanza con gli amici a Barcellona nella stanza d'hotel a pochi passi ... msn.com
Alberto Zapolla, operatore Suem ha un malore, si accascia e muore a 59 anni poco prima dell'inizio turno - Operatore del Suem colto da un malore, si accascia a terra e muore nel pomeriggio di oggi, martedì 23 dicembre. msn.com
Non si alza per andare al lavoro, la scoperta choc della moglie: Matteo Tozzi stroncato da un malore nel sonno a San Benedetto - SAN BENEDETTO La città è sotto choc per la prematura e improvvisa scomparsa del quarantasettenne sambenedettese Matteo Tozzi, avvenuta per un malore che non gli ha lasciato scampo. corriereadriatico.it
Federico muore a 36 anni nel sonno accanto alla compagna: lascia un bimbo di 4 anni -> https://www.nordest24.it/malore-notte-federico-36enne-morto - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.