Malore nel sonno morto papà di 36 anni

Nella notte tra sabato e domenica a Chioggia, si è verificata una tragedia che ha colpito la famiglia Signoretto. Federico, 36 anni, è improvvisamente deceduto durante il sonno. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità locale, lasciando un vuoto improvviso e inaspettato. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause del decesso, che appare improvviso e inatteso.

