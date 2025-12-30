Malore mentre guida sulla Milano-Meda | 62enne riesce ad accostare al benzinaio e chiede aiuto

Un uomo di 62 anni ha accusato un malore improvviso mentre percorreva la strada Milano-Meda. Nonostante la momentanea difficoltà, è riuscito a mantenere il controllo dell’auto e a fermarsi presso un distributore di carburante, dove ha chiesto assistenza. L’intervento tempestivo ha permesso di garantire le cure necessarie e di gestire la situazione in sicurezza.

