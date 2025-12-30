Magi non rinuncia alla pagliacciata | espone il cartello Vendesi dopo l’ok alla manovra Parole deliranti video

Riccardo Magi, leader di +Europa, ha deciso di esporre un cartello con la scritta “Vendesi” dopo l’approvazione della manovra, distinguendosi dalle altre opposizioni. Mentre molti colleghi hanno optato per un approccio più sobrio, Magi ha scelto di mantenere una comunicazione più provocatoria, suscitando reazioni contrastanti. Questa scelta ha attirato l’attenzione, rendendo evidente una strategia di denuncia che si distingue nel panorama politico.

Ognuno si rende ridicolo come può. Riccardo Magi non rinuncia alla sceneggiata in solitaria. Mentre il resto dell’opposizione subito dopo l’ok alla manovra espone cartelli monocordi: “Disastro Meloni”, il leader di +Europa vuole distinguersi. E lo fa fin dai tempi della ridicola mascherata con il lenzuolo da fantasma che lo renderà memorabile agli occhi degli italiani. Che peraltro non ricorderanno il suo contributo al miglioramento delle cose. Così Magi continua a fare teatro e porta con sé per esporlo un cartello “Vendesi” che espone durante il suo intervento. Magi, teatrino di terz’ordine sulla manovra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Magi non rinuncia alla pagliacciata: espone il cartello “Vendesi” dopo l’ok alla manovra. Parole deliranti (video) Leggi anche: Manovra, Magi espone cartello "Vendesi": Democrazia parlamentare sta marcendo – Il video Leggi anche: **Manovra: Magi mostra in aula cartello vendesi, 'democrazia parlamentare sta marcendo'** Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Natale è condivisione, ma per chi mangia senza glutine a volte significa rinunciare a certi sapori. Quest’anno però la magia è per tutti! Ho ricevuto questo pacco speciale da @schaersenzaglutine_it ed è pieno di dolcezze natalizie che non hanno nulla da in - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.