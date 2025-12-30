Magazzino trasformato in bomba | maxi sequestro di fuochi d' artificio illegali

Nelle ore che precedono il Capodanno, la Guardia di finanza ha intensificato i controlli sul territorio per prevenire il commercio e la detenzione di fuochi d’artificio illegali. Recentemente, un magazzino è stato sequestrato perché si trovava a contatto con sostanze esplosive senza autorizzazioni, evidenziando l’importanza di rispettare le normative di sicurezza e prevenire rischi per la pubblica incolumità.

Una manciata di ore per la notte di San Silvestro e i festeggiamenti del Capodanno e la Guardia di finanza ha intensificato la vigilanza ed il controllo in materia di produzione, commercio e detenzione di articoli pirotecnici. L'attività preventiva ha permesso di sottoporre a sequestro probatorio.

