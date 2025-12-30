Magazzino trasformato in bomba | maxi sequestro di fuochi d' artificio illegali

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ore che precedono il Capodanno, la Guardia di finanza ha intensificato i controlli sul territorio per prevenire il commercio e la detenzione di fuochi d’artificio illegali. Recentemente, un magazzino è stato sequestrato perché si trovava a contatto con sostanze esplosive senza autorizzazioni, evidenziando l’importanza di rispettare le normative di sicurezza e prevenire rischi per la pubblica incolumità.

Una manciata di ore per la notte di San Silvestro e i festeggiamenti del Capodanno e la Guardia di finanza ha intensificato la vigilanza ed il controllo in materia di produzione, commercio e detenzione di articoli pirotecnici. L'attività preventiva ha permesso di sottoporre a sequestro probatorio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Fuochi d’artificio illegali: maxi sequestro da 23 chili

Leggi anche: Napoli, maxi sequestro di fuochi d'artificio illegali: due tonnellate e mezzo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.