Magazzini del Sale | in scena Amnesia

I Magazzini del Sale ospitano un nuovo spettacolo nell’ambito della stagione teatrale. Sabato 3 gennaio alle ore 21 e domenica 4 gennaio alle 18:30, gli spettatori sono invitati a partecipare a questa rappresentazione, che si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti. L’evento offre un’occasione di incontro culturale e di intrattenimento, contribuendo a mantenere vivo il panorama teatrale locale.

Sabato 3 gennaio ore 21 e domenica 4 gennaio ore 18,30 nuovo appuntamento con la stagione teatrale ai Magazzini del Sale. In scena Amnesia della Compagnia "Teatro dei Naviganti" con Orazio Berenato e Chiara TrimarchiRegia Stefania PecoraNecessaria la prenotazione (preferibilmente tramite.

