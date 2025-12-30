Madre e figlia morte per intossicazione alimentare a Campobasso | cinque indagati e nuovi sequestri

A Campobasso, durante le festività natalizie, si è verificata una tragica intossicazione alimentare che ha causato la morte di una madre e di sua figlia. Sono cinque le persone iscritte nel registro degli indagati e sono stati effettuati nuovi sequestri nell’ambito delle indagini. L’accaduto ha portato all’attenzione questioni legate alla sicurezza alimentare e alle responsabilità nel settore.

Una tragedia improvvisa, maturata nel giro di pochi giorni e consumata durante le festività natalizie, ha sconvolto Campobasso dove la madre e figlia sono morte per intossicazione. Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia quindicenne Sara Di Vita si sono spente tra sabato e domenica all’ospedale “ Cardarelli ” dopo una grave intossicazione, la cui origine è ora al centro di una complessa indagine giudiziaria. La Procura di Campobasso ha avviato immediatamente gli accertamenti, iscrivendo nel registro degli indagati cinque persone tra medici e infermieri che avevano avuto in cura madre e figlia nei giorni precedenti al decesso. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Madre e figlia morte per intossicazione alimentare a Campobasso: cinque indagati e nuovi sequestri Leggi anche: Intossicazione alimentare a Campobasso: cinque indagati per morte madre e figlia Leggi anche: Madre e figlia morte per una intossicazione alimentare a Campobasso, cinque indagati Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Campobasso, intossicazione alimentare: morte mamma e figlia; Madre e figlia 15enne morte per un'intossicazione alimentare; Madre e figlia 15enne morte per intossicazione alimentare: fatale forse una cena di pesce; Madre e figlia, la morte choc per intossicazione alimentare Dimesse 2 volte dall'ospedale. Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso: 5 indagati per omicidio colposo e lesioni. Altro sopralluogo in casa - Si tratta del personale sanitario che ha gestito il ricovero e le terapie all’ospedale Cardarelli. quotidiano.net

Campobasso sotto choc, madre e figlia morte per sospetta intossicazione. Si muove la Procura, cinque indagati - Le indagini, affidate alla Squadra Mobile, riguardano il personale sanitario che ha seguito le prime fasi di assistenza ... affaritaliani.it

Intossicazione alimentare a Campobasso, morte madre e figlia: cosa sappiamo finora - Ci sarebbero cinque indagati tra medici e infermieri nell'inchiesta per ricostruire le cause della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne. vanityfair.it

#Campobasso: madre e figlia morte intossicate, cinque indagati tra il personale sanitario intervenuto x.com

Madre e figlia morte per intossicazione alimentare: 5 medici indagati a Campobasso: Cinque medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso sono indagati per la morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della mamma Antonella Di Ielsi, 50 anni, a causa di un’intossica - facebook.com facebook

