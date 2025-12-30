Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso | spunta l’ipotesi della farina avvelenata

Lunedì si indaga sulle cause della tragica morte di madre e figlia a Campobasso, avvenuta lo scorso weekend. Le vittime, Antonella Di Ielsi e la giovane Sara Di Vita, sono decedute in circostanze ancora da chiarire. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella di un'intossicazione accidentale legata all’uso di farina avvelenata. Le autorità continuano le indagini per fare luce sull’accaduto e determinare eventuali responsabilità.

Non si hanno ancora notizie certe sulle cause che hanno portato alla morte nello scorso weekend della 15enne Sara Di Vita e di sua madre, Antonella Di Ielsi. Le due sono state colpite da una tossinfezione che è diventata fatale in poche ore, rendendo inutile il ricovero nell'ospedale di Campobasso. Ora, tra i tanti dubbi e le tante possibilità vagliate dagli inquirenti nel corso delle indagini, spunta l'ipotesi di una contaminazione accidentale della farina con il veleno per topi. Ci si starebbe infatti concentrando – come riferito dall'Asl locale – su una contaminazione chimica nei pasti consumati dalla famiglia nel periodo natalizio.

Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso: 5 indagati per omicidio colposo e lesioni. Altro sopralluogo in casa - Si tratta del personale sanitario che ha gestito il ricovero e le terapie all’ospedale Cardarelli. quotidiano.net

Campobasso sotto choc, madre e figlia morte per sospetta intossicazione. Si muove la Procura, cinque indagati - Le indagini, affidate alla Squadra Mobile, riguardano il personale sanitario che ha seguito le prime fasi di assistenza ... affaritaliani.it

Radio1 Rai. . #Campobasso Il caso della morte di madre e figlia per una probabile #intossicazione alimentare. Indagati i 5 sanitari che per due volte le avevano dimesse dal Pronto soccorso. Intanto il marito della donna e padre della minore è ricoverato a Ro - facebook.com facebook

#Campobasso Il caso della morte di madre e figlia per una probabile #intossicazione alimentare. Indagati i 5 sanitari che per due volte le avevano dimesse dal Pronto soccorso. Intanto il marito della donna e padre della minore è ricoverato a Roma Eleonora F x.com

