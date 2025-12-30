Madre e figlia morte avvelenate dall’ospedale la notizia sul padre ricoverato dopo la ‘cena killer’

La procura ha aperto un’indagine dopo la morte di madre e figlia, avvenuta a seguito di una cena di Natale. Sono stati iscritti nel registro degli indagati cinque medici per omicidio colposo e lesioni colpose, mentre il padre è ricoverato in ospedale. L’indagine mira a chiarire le cause di un evento che ha colpito profondamente la famiglia e la comunità.

La procura ha iscritto nel registro degli indagati cinque medici della struttura sanitaria, con le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose, un atto dovuto per consentire tutti gli approfondimenti necessari dopo la morte di madre e figlia avvenuta dopo il pranzo della vigilia di Natale. Gli inquirenti hanno sequestrato il cibo presente nell’abitazione della famiglia, ciò che Gianni, la moglie e le figlie avrebbero consumato prima della vigilia. Tra gli alimenti sequestrati figurano cozze, baccalà e funghi, tutti confezionati e certificati. I campioni sono stati inviati all’Istituto Zooprofilattico del Molise e al Policlinico Gemelli per le analisi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

