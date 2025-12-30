Macugnaga l' anno no del turismo | il Sindaco arrestato seggiovie e skilift ancora chiusi

A Macugnaga, l'anno in corso ha visto numerose difficoltà nel settore turistico, con il Sindaco coinvolto in un procedimento giudiziario e le seggiovie e gli skilift ancora inattivi. Nonostante l'avvicinarsi delle vacanze, le principali strutture di risalita della località ai piedi del Monte Rosa rimangono chiuse, influenzando le aspettative di visitatori e operatori locali.

Anche con l'arrivo delle settimane delle vacanze, non si sono sbloccate le chiusure di due impianti di risalita della località ai piedi del Monte Rosa. L'ex primo cittadino fermato nello scorso maggio, il Comune è stato commissariato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Macugnaga, il commissario prefettizio è arrivato in municipio scortato dai carabinieri - Intanto Mts ha chiuso con una settimana di anticipo la seggiovia che sale al Belvedere per fare controlli e manutenzioni che rientrano nelle prescrizioni dettate da Ansfisa (agenzia per la sicurezza ... lastampa.it

