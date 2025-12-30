Macugnaga l' anno no del turismo | il Sindaco arrestato seggiovie e skilift ancora chiusi

A Macugnaga, l'anno in corso ha visto numerose difficoltà nel settore turistico, con il Sindaco coinvolto in un procedimento giudiziario e le seggiovie e gli skilift ancora inattivi. Nonostante l'avvicinarsi delle vacanze, le principali strutture di risalita della località ai piedi del Monte Rosa rimangono chiuse, influenzando le aspettative di visitatori e operatori locali.

Anche con l'arrivo delle settimane delle vacanze, non si sono sbloccate le chiusure di due impianti di risalita della località ai piedi del Monte Rosa. L'ex primo cittadino fermato nello scorso maggio, il Comune è stato commissariato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Macugnaga, l'anno no del turismo: il Sindaco arrestato, seggiovie e skilift ancora chiusi Leggi anche: Scuole e uffici pubblici chiusi per l’allerta sismica: la decisione del sindaco Mastella Leggi anche: Livorno, minimarket chiusi alle 21 nelle "zone rosse": l'ordinanza del sindaco Salvetti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Macugnaga, il commissario prefettizio è arrivato in municipio scortato dai carabinieri - Intanto Mts ha chiuso con una settimana di anticipo la seggiovia che sale al Belvedere per fare controlli e manutenzioni che rientrano nelle prescrizioni dettate da Ansfisa (agenzia per la sicurezza ... lastampa.it Anche quest'anno la tradizionale fiaccolata dei Maestri, organizzata dalla Scuola Sci Macugnaga, si svolgerà in orario après-ski Aperitivo Musica in compagnia dei @missingcatsband Fuochi d’artificio Tradizionale falò dell'anno vecchio Con la part - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.