Macugnaga incidente in funivia | 3 feriti e 100 persone bloccate in quota

A Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola, si è verificato un incidente sulla funivia che collega il Passo Moro. Tre persone sono rimaste ferite, mentre circa cento utenti sono stati temporaneamente bloccati in quota. L’intervento delle autorità è in corso per garantire la sicurezza dei passeggeri e gestire la situazione.

Tre persone sono rimaste ferite e circa un centinaio sono rimaste bloccate in quota sulla funivia sul Passo Moro a Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola). L’allarme è scattato stamani verso le 11.25 quando sono stati allertati i soccorsi che sono tuttora al lavoro. I tre feriti sono stati evacuati con l’elicottero. Secondo le prime informazioni, bloccati in quota ci sono 94 turisti e cinque dipendenti nella zona del Passo Moro. Le piste da sci sono state chiuse e il servizio di risalita è stato interrotto. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, impegnati nelle attività di assistenza ed evacuazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Macugnaga, incidente in funivia: 3 feriti e 100 persone bloccate in quota Leggi anche: Incidente sulla funivia del Monte Moro a Macugnaga: due feriti, 100 persone bloccate Leggi anche: Incidente funivia a Macugnaga, due feriti e 100 persone bloccate: elicotteri per evacuare gli sciatori. «Urtata barriera di stazione» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Macugnaga, seggiovie ferme: atteso per oggi il via libera. Incidente alla funivia di Macugnaga: tre feriti e 94 turisti bloccati in quota - Tre persone, tra cui una bambina, sono rimaste ferite nell'incidente occorso alla funivia del Monte Moro a Macugnaga (Verbano- rainews.it

Incidente alla funivia del Monte Moro di Macugnaga: due feriti e un centinaio di turisti bloccati in cabina - Due persone ferite e un centinaio di turisti bloccati in quota, è il bilancio dell'incidente alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, in Valle Anzasca, in provincia del ... msn.com

Incidente in funivia a Macugnaga a 2.800 metri di altitudine: due feriti, 90 persone (anche bambini) bloccate - Un incidente si è verificato all'impianto funiviario di Macugnaga, nel Verbano- leggo.it

