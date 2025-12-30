Macugnaga incidente alla funivia nella stazione di Monte Moro | ci sono almeno sei feriti tra cui una bambina

Questa mattina a Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola, si è verificato un incidente alla funivia di Monte Moro. Sono stati soccorsi almeno sei feriti, tra cui una bambina. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno intervenendo per gestire le operazioni di assistenza e sicurezza.

Questa mattina si è verificato un grave incidente all'impianto funiviario di Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte. Il bilancio attuale è di almeno sei feriti, tra i quali anche una bambina, e di oltre cento persone bloccate. Il tutto è avvenuto nella stazione di monte del Monte Moro, a 2.800 metri di altitudine. Secondo le prime ricostruzioni, la cabina della funivia sarebbe arrivata troppo velocemente alla stazione d'arrivo. I feriti sono stati immediatamente soccorsi da un medico e da un infermiere che si trovavano in zona per caso, e verranno trasportati d'urgenza in ospedale con l'elicottero sanitario.

