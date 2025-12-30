Macugnaga incidente alla funivia | i soccorsi dei vigili del fuoco

Alle 11:30 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola, a seguito di un incidente che ha coinvolto le due cabine della funivia Al Moro. Le cabine sono finite contro le strutture delle stazioni di monte e di valle. Sono in corso le operazioni di soccorso e verifica della situazione, nel rispetto delle normative di sicurezza e prevenzione.

Dalle 11:30 di oggi i vigili del fuoco sono impegnati nel comune di Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola) per un incidente che ha coinvolto le due cabine della funivia Al Moro, le quali hanno impattato contro le strutture delle stazioni di monte e di valle. L’impatto ha causato 4 feriti e il fermo immediato dell’impianto, lasciando circa 100 persone bloccate alla stazione superiore. Sul posto sono intervenuti due elicotteri del Corpo nazionale, il Drago 166 e il Drago 61. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

