Macugnaga incidente a una funivia | tre feriti cento passeggeri bloccati

Un incidente si è verificato sulla funivia del Monte Moro a Macugnaga, coinvolgendo tre feriti e bloccando circa cento passeggeri. La stazione sciistica del Monte Rosa, nel Verbano-Cusio-Ossola, è al centro delle operazioni di soccorso. Le autorità stanno gestendo la situazione per garantire la sicurezza dei passeggeri e chiarire le cause dell’accaduto.

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, stazione sciiistica nel comprensorio del Monte Rosa, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte. Stando alle prime informazioni disponibili, la cabina è arrivata troppo velocemente alla stazione di monte, a circa 2.800 metri di altitudine, schiantandosi contro un muro. Il contraccolpo dell’impatto ha interessato anche la cabina che faceva il percorso parallelo verso valle. La funivia, inaugurata nel 1962, era stata riaperta nel 2023 dopo lavori di revisione durati alcuni mesi e costati due milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Macugnaga, incidente a una funivia: tre feriti, cento passeggeri bloccati Leggi anche: Macugnaga, incidente a una funivia: tre feriti, cento passeggeri bloccati in quota Leggi anche: Incidente alla funivia del Monte Moro di Macugnaga: due feriti e un centinaio di turisti bloccati in cabina Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sampdoria, si va di fretta coi rinforzi. Almeno tre pronti per la sfida di Avellino. Incidente sulla funivia di Macugnaga: due persone ferite e e 90 persone bloccate in vetta - Incidente nella mattinata di oggi alla funivia del Monte Moro, in Valle Anzasca, in Piemonte: una cabina ha urtato la stazione a monte causando due feriti ... fanpage.it

Incidente alla funivia del Monte Moro di Macugnaga: due feriti e un centinaio di turisti bloccati in cabina - Due persone ferite e un centinaio di turisti bloccati in quota, è il bilancio dell'incidente alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, in Valle Anzasca, in provincia del ... quotidiano.net

Incidente alla funivia del Monte Moro a Macugnaga: due feriti e 90 persone bloccate in vetta - Una delle cabine ha urtato un muro alla stazione di arrivo sul Monte Moro: due feriti e intervento dell’elisoccorso per l’evacuazione di novanta persone bloccate in quota ... varesenews.it

La neve al Campo dei Fiori negli scatti di Andrea Tamborini e quelle delle località più amate dai varesini nell'Ossola, da Macugnaga a San Domenico al Devero Clicca qui per l'articolo: https://www.varesenoi.it/2025/12/25/leggi-notizia/argomenti/meteo-e-ambi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.