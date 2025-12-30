Macugnaga incidente a una funivia | tre feriti cento passeggeri bloccati in quota

Un incidente si è verificato alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola, coinvolgendo circa cento passeggeri. Tre persone sono rimaste ferite e sono state assistite sul posto. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno gestendo l’intervento per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola. Stando alle prime informazioni disponibili, la cabina è arrivata troppo velocemente alla stazione di monte, a circa 2.800 metri di altitudine. I feriti sono stati immediatamente soccorsi da un medico e un infermiere – che si trovavano casualmente in zona – e poi evacuati con l'elicottero sanitario: non sono in pericolo di vita. Dopo l'incidente, l'intero impianto è rimasto fermo: i circa cento passeggeri, di cui 94 turisti e cinque dipendenti, verranno evacuati con gli elicotteri dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.

