Macugnaga funivia si schianta a 2800 metri | 6 feriti e 100 turisti bloccati in quota Da cosa è dipeso l’incidente?

Nella mattinata del 30 dicembre, la funivia del Monte Moro a Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola, ha subito un incidente che ha coinvolto sei persone ferite e circa cento turisti rimasti bloccati a 2.800 metri di quota. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Si tratta di un episodio che ha richiesto l’intervento delle autorità per garantire la sicurezza e la gestione della situazione.

La mattinata di oggi, 30 dicembre, si è trasformata in un'emergenza sulla funivia del Monte Moro a Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola. Una cabina è arrivata troppo velocemente alla stazione di arrivo, posta a 2.800 metri di altitudine, e si è schiantata contro le protezioni. Sei persone sono rimaste ferite, fra cui una bambina, mentre quasi cento turisti sono ora bloccati in quota. L'allarme è scattato verso le 11:25, quando la cabina in salita con una quindicina di passeggeri ha colpito violentemente le barriere d'arrivo. L'urto ha coinvolto anche l'altra cabina che scendeva, dove si trovava solo un dipendente dell'impianto, rimasto lievemente contuso.

