Macugnaga chiuse le piste da sci dopo l’incidente

A Macugnaga, le piste da sci sono state chiuse a seguito di un incidente che ha coinvolto alcune persone. Circa cento persone, tra cui bambini, sono state evacuate in sicurezza e risultano illese. La località ha adottato le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti, mentre le autorità stanno ancora valutando le cause dell’accaduto.

A Macugnaga, come scrive il sito di Rainews, sono state evacuate le circa cento persone illese. Tra loro ci sono anche bambini. Erano tutti bloccati a circa 2800 metri, sul Monte Moro, dopo l'incidente di questa mattina alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, in Valle Anzasca, in provincia del Verbano Cusio Ossola. Macugnaga, la velocità la probabile causa dell'incidente. La causa dell'incidente (avvenuto nel secondo tronco dell'impianto che porta dall'alpe Bill al Monte Moro), forse, potrebbe essere stata la velocità eccessiva del mezz o. Sembra che la cabina sarebbe arrivata troppo velocemente alla stazione d'arrivo, urtando un muro.

