Macerie rimosse entro gennaio

A Spoleto, sono stati necessari circa quattro mesi per completare la rimozione delle macerie causate dal crollo del deposito dell’ex ferrovia Spoleto-Norcia in via Caduti di Nassiriya. L’intervento ha riguardato la bonifica dell’area, garantendo il rispetto delle tempistiche previste e la sicurezza pubblica. La conclusione dei lavori si inserisce nel percorso di ripristino e tutela del territorio della zona.

SPOLETO Quasi quattro mesi per la rimozione delle macerie dopo il crollo del deposito dell'ex ferrovia Spoleto Norcia in via Caduti di Nassiriya. Per ultimare gli interventi infatti la ditta avrà tempo fino al17 gennaio e l'ordinanza sindacale di proroga concessa già lo scorso 20 novembre è stata pubblicata all'albo pretorio solo nel giorno della vigilia di Natale. Il vecchio deposito, in disuso già da diverso tempo, era crollato lo scorso 22 settembre. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente, ma le macerie hanno invaso via Caduti di Nassiriya, che è stata subito transennata.

