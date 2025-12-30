Maceratese c’è da fare meglio in trasferta
Nell’analizzare il percorso della Maceratese, si evidenziano margini di miglioramento nelle trasferte. Con lo sguardo rivolto al 2026, Nicolò De Cesare, direttore sportivo, sottolinea l’obiettivo di crescita e consolidamento del club, puntando a una stagione più equilibrata e competitiva, sia in casa che in trasferta. Un percorso che richiede impegno e strategia, per rafforzare la squadra e raggiungere nuovi traguardi nel prossimo futuro.
"Il 2026 sarà un anno di crescita e di consolidamento ". Nicolò De Cesare, direttore sportivo della Maceratese, si proietta nel futuro. "Dobbiamo migliorare nel rendimento esterno e nella solidità difensiva, ma sono fiducioso: le priorità – aggiunge all’ufficio stampa del club – saranno mantenere la categoria e programmare al meglio il domani della società". La squadra ha chiuso il girone di andata a 23 punti. "Far crescere i giovani – spiega – è uno dei traguardi principali, abbiamo così portato in biancorosso ragazzi promettenti e dalle qualità umane, li abbiamo affiancati a giocatori esperti e di categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
