Maccarese salmonella nelle telline | vietata la raccolta

La ASL RM 3 ha disposto un divieto temporaneo di raccolta e vendita delle telline provenienti dall’Area 2 di Maccarese, a causa di un rischio di contaminazione da salmonella. La misura riguarda i molluschi vivi, destinati al consumo umano diretto, e mira a garantire la sicurezza alimentare. Si invita la popolazione a rispettare le indicazioni per evitare eventuali rischi per la salute.

Fiumicino, 30 dicembre 2025 – La ASL RM 3 informa che, con apposita ordinanza, è stato disposto il divieto temporaneo di raccolta, commercializzazione e immissione al consumo umano diretto di molluschi bivalvi vivi, telline, provenienti dall’Area 2 di Maccarese. Il provvedimento si rende necessario a seguito di un rapporto di prova del l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, che ha segnalato la presenza di Salmonella in campioni di telline prelevati nell’area di Maccarese. A tutela della salute pubblica e in attesa degli esiti di ulteriori indagini e accertamenti sanitari, l’Area 2 di Maccarese è stata pertanto sottoposta a declassamento temporaneo dello status sanitario, con conseguente interdizione di tutte le attività di raccolta e di commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

