Macaulay Culkin | Sono in pensione più o meno

Roma, 30 dicembre 2025 – Parola sua: Macaulay Culkin è tecnicamente in pensione. Ma solo sulla carta. Durante un'intervista al podcast SmartLess, condotto da Will Arnett, Jason Bateman e Sean Hayes, l'attore confessa: "Tecnicamente sono in pensione in questo momento", ha detto il 45enne. Una pensione elastica, però. Culkin spiega di ritirarsi e tornare puntualmente sui suoi passi ogni volta che trova un progetto che lo incuriosisce davvero. "Mi ritiro, poi se trovo qualcosa che mi piace, torno, lo faccio e mi ritiro di nuovo. Ogni lavoro è l'ultimo". La sua fuga precoce da Hollywood. Il primo vero addio alle scene risale a quando aveva appena 14 anni, dopo Richie Rich.

Macaulay Culkin sulla paternità: «Sono cresciuto con un padre violento, oggi cerco di essere il genitore che non ho avuto. Ai miei figli dico ogni giorno che sono orgoglioso ... - Dopo un'infanzia difficile con il padre/manager abusivo, l'attore ha raccontato in che modo cerca di essere un genitore migliore per i bambini avuti con Brenda Song ... vanityfair.it

Macaulay Culkin denunciò suo padre quando era bambino - Macaulay Culkin, ex star bambino diventata celebre in tutto il mondo grazie al successo planetario di Mamma, ho perso l’aereo, ha più volte raccontato pubblicamente i lati oscuri della sua infanzia, ... lascimmiapensa.com

"Amo infinitamente i miei figli. Do loro tutto. C'era una parola che non si poteva proprio usare in casa mia, che io invece uso in continuazione: orgoglioso". Macaulay Culkin racconta il legame con i figli avuti dalla compagna, Brenda Song, paragonandolo al rap - facebook.com facebook

