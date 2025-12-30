M5S | Conte ' nel 2026 cantiere aperto per progetto governo'

Nel 2026, il Movimento 5 Stelle prevede l’avvio di un grande cantiere partecipativo per definire un nuovo progetto di governo. L’obiettivo è coinvolgere non solo gli iscritti, ma anche cittadini interessati, per promuovere riforme orientate al bene comune. Questo percorso mira a rinnovare il Paese attraverso iniziative che rispondano alle esigenze della società, lasciando da parte interessi di parte e concentrandosi su un futuro più equo e sostenibile.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Nel 2026 "partirà un grandissimo cantiere in cui saranno coinvolti non solo gli iscritti ma chiunque vorrà partecipare per costruire il progetto di governo per un'Italia migliore, per cambiare questo nostro Paese con riforme che servono ai cittadini e non alla casta dei politici". "Poi lo porteremo alle altre forze politiche per costruire un progetto di cambiamento da condividere insieme". Lo dice il leader M5S, Giuseppe Conte, in un video sui social.

