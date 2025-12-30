Lutto tremendo per Lino Guanciale | dolore nella comunità e per l’attore

La comunità abruzzese piange la scomparsa di Clelio Guanciale, 78 anni, stimato medico e padre dell’attore Lino Guanciale. La sua perdita rappresenta un momento di grande dolore, riconosciuto per la sua professionalità e l’umanità dimostrata nel corso della carriera. La notizia, confermata dalle cronache locali, evidenzia il forte legame tra il professionista e le persone che ha assistito nel tempo.

È morto Clelio Guanciale, 78 anni, medico molto stimato e padre dell'attore Lino Guanciale. La notizia arriva dalle cronache locali abruzzesi e dalle comunità marsicane, che ricordano un professionista capace di lasciare un segno profondo non solo per la competenza, ma soprattutto per la grande umanità con cui si è sempre dedicato ai pazienti. Un medico che ha lasciato il segno. Clelio Guanciale incarnava una figura di medico di altri tempi: sempre disponibile, attento alle persone prima ancora che alle patologie, capace di costruire relazioni di fiducia durature. Sono due le città in cui ha lasciato un'impronta significativa: Avezzano e Collelongo.

