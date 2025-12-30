Lutto a Montesilvano per la scomparsa del giornalista e professore Piergiorgio Orsini

Se ne è andato Piergiorgio Orsini, giornalista e docente di lunga esperienza, noto per aver raccontato Montesilvano con professionalità e dedizione. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità locale e il mondo dell'informazione. Ricordato per il suo contributo al giornalismo e all’istruzione, Orsini lascia un ricordo di integrità e passione nel racconto della città.

È deceduto Piergiorgio Orsini, giornalista e professore che per decenni ha raccontato la sua Montesilvano sulle colonne del quotidiano “Il Messaggero”.Orsini è venuto a mancare all'età di 85 anni.Soffriva del morbo di Parkinson e aveva diversi problemi di salute legati all'età oltre a una brutta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Morto il giornalista italiano: lutto per la scomparsa di una voce amata Leggi anche: La scomparsa di Piero Ceccatelli, giornalista de La Nazione. Lutto a Prato e in Toscana Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Lutto a Montesilvano per la scomparsa del giornalista e professore Piergiorgio Orsini. Lutto a Montesilvano per la scomparsa del giornalista e professore Piergiorgio Orsini - Mondo del giornalismo e della scuola in lutto a Montesilvano per la morte di Piergiorgio Orsini che per decenni ha raccontato la cronaca locale ... ilpescara.it

La scomparsa di Piero Ceccatelli, giornalista de La Nazione. Lutto a Prato e in Toscana - Prato, 5 novembre 2025 – Lutto a Prato e in Toscana per la scomparsa di Piero Ceccatelli, 65 anni, apprezzato giornalista de La Nazione. lanazione.it

Botti vietati fino al 7 gennaio, sul territorio di Pescara e Montesilvano. Lo prevedono le ordinanze firmate dai sindaci delle due città, Carlo Masci e Ottavio De Martinis #Capodanno #Abruzzo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.