Lupi Santa Croce marcia spedita | Puntiamo al salto di categoria

La Lupi Santa Croce femminile conclude il 2025 al primo posto nel campionato di serie D, girone A, con un vantaggio di sei punti sulla seconda classificata. La squadra si sta distinguendo per continuità e determinazione, consolidando la propria posizione in classifica e puntando ora a un possibile salto di categoria. Un risultato che riflette il buon lavoro svolto e la volontà di proseguire su questa strada.

Al comando in solitaria con 6 punti di vantaggio sulla seconda classificata: non poteva chiudersi meglio il 2025 per la Lupi Santa Croce femminile, regina indiscussa del campionato di serie D, girone A. Dieci vittorie, appena una sconfitta dall’inizio della regoular season con un bilancio di 30 set vinti e appena 7 persi. Un mix tra giocatrici esperte e atlete del settore giovanile biancorosse che puntano a centrare nuovamente i play off come già successo negli ultimi due anni sperando stavolta in un esito diverso. "E’ un bel gruppo e lavoriamo col massimo impegno, il nostro obiettivo è tentare il salto di categoria che sarebbe il giusto riconoscimento per la pallavolo femminile a Santa Croce - dice coach Manuele Marchi – il nostro percorso iniziato in salita con un infortunio al ginocchio di Virginia Granchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lupi Santa Croce marcia spedita: "Puntiamo al salto di categoria" Leggi anche: Massa Carrara Pronta la gabbia per i Lupi: "Santa Croce ha esperienza in categoria" Leggi anche: Solo un punto per la Pallavolo Massa Carrara. I Lupi Santa Croce s’impongono al tie break Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lupi Santa Croce marcia spedita: Puntiamo al salto di categoria. I Lupi rinunciano alla Serie A2 - La società ha annunciato la cessione del titolo sportivo, al termine di questa stagione. rainews.it Il progetto per i giovani dei Lupi. Santa Croce, un nuovo progetto in Serie D - I "Lupi" di Santa Croce schiereranno una squadra di giovani atleti nel campionato di serie D, sia con i maschi che con le femmine. lanazione.it I Lupi tornano in A2, Santa Croce esulta - l Lupi di Santa Croce, la storica compagine di volley famosa in tutt’Italia, si riprende la A2. lanazione.it Lupi Santa Croce. . Intervista al coach della Emma Villas Codyeco Lupi Siena, Francesco Petrella, al termine della sconfitta interna contro Brescia. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.