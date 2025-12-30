L’ultimo prodigio dell’Ungheria attira l’attenzione l’Inter tra i club che monitorano l’attaccante classe 2010

L’ultima novità dal mondo del calcio riguarda l’interesse dell’Inter e di altri club europei per un attaccante ungherese classe 2010. Questo giovane talento sta attirando l’attenzione per le sue prestazioni e potenzialità. La notizia, diffusa da TransfermarktWeb e riportata da JustCalcio.com, offre un aggiornamento sulle strategie di mercato dei club interessati a questa promettente promessa del calcio giovanile.

2025-12-30 18:53:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato pervenuta in redazione: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Il calcio ungherese sta emergendo ancora una volta come terreno fertile per i giovani talenti, e l’ultimo nome a suscitare entusiasmo è quello Andrej Vasiljevic. Il 15enne attaccante, classe 2010 e attualmente in forza all’MTK Budapest, ha già attirato l’attenzione di diversi club europei nonostante la sua tenera età. Vasiljevic è un calciatore figlio della terra. Suo padre, Dušan Vasiljevic ha avuto una solida carriera professionale con Kaposvár, Újpest, Honvéd e Videoton, e ora è anche l’agente di suo figlio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

