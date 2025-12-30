L’ultimo incendio del castello di Ferrara affidato alla famiglia dei botti Una notte di fuochi e magia

Il castello di Ferrara, recentemente interessato da un incendio, torna sotto l’attenzione grazie alla famiglia dei Botti. Come da tradizione, saranno loro a orchestrare l’evento notturno, creando un spettacolo di fuochi e luci che anima la città. La notte del 30 dicembre 2025 promette di essere un momento di magia e partecipazione, con Ferrara che si prepara a vivere un momento di suggestiva tradizione.

Ferrara, 30 dicembre 2025 – Saranno ancora loro ad accendere la miccia che terrà la città con gli occhi incollati al cielo per un’infinita manciata di minuti. Alla regia dell’ incendio del castello ci sarà Antonio Parente – il suo nome è un omaggio al nonno – con la sua una famiglia, generazioni cresciute nel riverbero di bagliori e botti, polvere da sparo e artifici. Saranno loro, fuoco alle polveri, a firmare l’ultimo Capodanno dal Castello. Poi comincerà l’attesa per il grande cantiere che vuole rimettere a nuovo il simbolo di Ferrara. Capodanno 2026 in Emilia-Romagna: le 8 feste in piazza più belle (e sono tutte gratis) Per i Parente un bis dopo il capodanno 2021. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

