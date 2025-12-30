L'ultimo gol del 2025 di Cristiano Ronaldo è surreale | nemmeno lui riesce a trattenere le risate

L’ultimo gol di Cristiano Ronaldo nel 2025 ha catturato l’attenzione per la sua natura imprevedibile. Durante il match tra Al-Nassr e Al-Ettifaq, il portoghese ha segnato con una deviazione di schiena su tiro di Joao Felix, suscitando sorpresa e un sorriso di incredulità. Un episodio che ha reso ancora più memorabile una partita che, comunque, ha interrotto la serie perfetta della squadra di Jorge Jesus.

Il pareggio tra Al-Nassr e Al-Ettifaq interrompe la serie perfetta della squadra di Jorge Jesus, ma la scena se la prende Cristiano Ronaldo con un gol tanto decisivo quanto surreale: una deviazione di schiena su tiro di Joao Felix che lo stesso portoghese accoglie con una risata incredula. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Cristiano Ronaldo segna un gol mostruoso, Joao Felix non riesce più a muoversi: è scioccato Leggi anche: Bearman non riesce a trattenere le lacrime nell’intervista TV in Messico: è sopraffatto dalle emozioni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Gol di tacco al volo per Ronaldo! Superati le 40 reti in un anno per la 14a volta dal 2010; Mille gol e un orologio da 700 mila euro, Cristiano Ronaldo senza limiti; Mbappé eguaglia uno storico record di CR7 al Real Madrid; CR7 punta all'obiettivo dei 1.000 gol totali in carriera. RONALDO GOL Cristiano Ronaldo: “Non smetto finché non arrivo a 1.000 gol” - Premiato ai Globe Soccer Awards come miglior giocatore del Medio Oriente, il portoghese ha spiegato le ragioni della sua motivazione ... statoquotidiano.it

Il medio oriente terra promessa di Cristiano Ronaldo per arrivare al traguardo dei 1.000 gol - Cristiano Ronaldo ha scelto il medio oriente per arrivare al traguardo dei 1. ilnapolista.it

Quanti gol mancano a Ronaldo per arrivare a 1000? - Cristiano Ronaldo è a quota 956 gol: scopri quanti ne mancano per arrivare a 1000 e quali sono i suoi prossimi obiettivi con l’Al- tag24.it

A Cristiano Ronaldo mancano 44 gol per raggiungere quota 1000 in carriera. Un record clamoroso messo in discussione da alcuni per la competitività della lega in cui il portoghese ha segnato l’ultimo centinaio abbondante. Considerando che comunque in S - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.