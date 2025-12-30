L’ultimo dell’anno Torna la marcia della pace organizzata dalla diocesi

L’ultimo dell’anno si apre con la tradizionale Marcia della pace, organizzata dalla diocesi in collaborazione con diverse realtà civili e religiose della città. Un’occasione per riflettere sull’importanza della collaborazione e della serenità condivisa, promuovendo valori di pace e solidarietà. La manifestazione rappresenta un momento di unione e impegno per un anno nuovo all’insegna della convivenza e del rispetto reciproco.

Torna anche quest'anno la 'Marcia della pace' organizzata dalla diocesi con la partecipazione di tante realtà civili e religiose della città. Il tema sarà quello del messaggio del Papa: "La pace sia con voi. Verso una pace disarmata e disarmante". Si partirà domani alle 15 da Porta Adriana. Il tragitto, lungo circa un chilometro, attraverserà via Cavour, piazza Costa, via 4 Novembre e piazza del Popolo per poi proseguire verso piazza Garibaldi e concludersi in piazza San Francesco. In testa al corteo ci sarà un cartello con la scritta "Insieme per la pace" tradotta in più lingue. Il cammino sarà in silenzio e, lungo il percorso, verrà distribuito un biglietto con una frase sulla pace pensata come invito alla riflessione personale.

