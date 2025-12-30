L' ultimo dell' anno e Capodanno? Sotto zero

L'ultimo dell'anno e Capodanno si prospettano freddi, con temperature sotto zero o vicine a queste valori. Secondo le previsioni di 3bmeteo, il clima per la fine del 2025 e l'inizio del 2026 sarà caratterizzato da temperature rigide, richiedendo attenzione alle condizioni atmosferiche durante le festività.

La vigilia di Capodanno e il primo gennaio? Sotto zero, o quasi. Secondo le previsioni di 3bmeteo si preannunciano una fine dell'anno e un inizio 2026 all'insegna del gelo.A Parma domani la minima si attesterà sugli zero gradi e 4 di massima nelle ore centrali della giornata, mentre dopodomani.

