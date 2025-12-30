L' ultima festa dell' anno di Le Cannibale per ballare fino all' alba
Il 31 dicembre, il Nuovo Anfiteatro Martesana di Milano ospita l’ultima festa dell’anno organizzata da Le Cannibale. Un evento dedicato a chi desidera trascorrere la notte di Capodanno in un ambiente tranquillo e ascoltare buona musica fino all’alba. La serata rappresenta un’occasione per salutare l’anno appena concluso in compagnia, con un programma musicale accuratamente scelto e un’atmosfera rilassata.
Mercoledì 31 dicembre il Nuovo Anfiteatro Martesana di Milano ospita un party di Capodanno targato Le Cannibale.La festaSotto un’arena di cemento nel parco della Martesana, due stanze senza pause con il suono dei protagonisti del clubbing milanese. Un modo unico e sonoro per dare il benvenuto al. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Le Cannibale presenta una nuova serata per ballare fino all'alba
Leggi anche: I segreti del make-up per ballare fino all’alba a Capodanno: primer, setting spray e rossetti che durano “più dei buoni propositi”
A Varsavia una mostra sulla rivista 'Cannibale' - Si inaugura oggi alle 18, nei locali dell'Istituto Italiano di Cultura di Varsavia, la mostra '77. ansa.it
Telepace. . All'Angelus dell'ultima domenica dell'anno, Festa della Sacra Famiglia, papa Leone XIV invita a pregare per le famiglie che soffrono a causa della guerra. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.