Lukaku rientro rinviato | servono ancora settimane di attesa

Il rientro di Romelu Lukaku si presenta ancora lontano, con ulteriori settimane di attesa previste. La sua assenza prolungata influisce sulla pianificazione della squadra, che dovrà adattarsi in attesa di un suo completo recupero. Restano quindi le attuali incognite sul suo ritorno in campo, mentre le tempistiche ufficiali continuano a essere aggiornate.

Lukaku accelera: atteso a Napoli tra un mese, vuole rientrare in Supercoppa - Però che sensazioni strane, in questi pomeriggi che non passano mai, palestra e piscina, terapie e noia, e manco un pallone da abbracciare per portarselo a letto come un bimbo innamorato del calcio. gazzetta.it

Home Mercato Video Foto Rosa - Il ritorno in campo di Romelu Lukaku è una storia che attende ancora un finale: il belga è assente da metà agosto per un problema alla coscia sinistra. sportmediaset.mediaset.it

NAPOLI, DOPPIO RIENTRO CHE CAMBIA TUTTO Anguissa accelera, Lukaku lavora Due leader pronti a tornare nel momento più intenso della stagione Gennaio è fitto, il calendario non aspetta e Conte prepara il rilancio del suo Napoli I “se” st - facebook.com facebook

Ciccio Marolda fa discutere, questo il suo pensiero sul rientro di Romelu Lukaku Il giornalista, nel corso della trasmissione 'Il Bello del Calcio', si è espresso così Sottolineando come Conte con il suo lavoro abbia segnato nuove gerarchie #SSCNapoli x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.