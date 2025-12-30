Luis Scola aggredito nel dopogara di Trapani-Varese in Serie A di basket | cos'è successo nel tunnel

Nella partita di Serie A tra Trapani e Varese, si è verificato un episodio di tensione nel tunnel del Palashark, con l’amministratore delegato di Varese che avrebbe subito un calcio da dietro nel dopogara. L’incidente ha richiamato l’attenzione sulla gestione degli spazi e sulla sicurezza negli eventi sportivi. La vicenda sarà oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti, nel rispetto della regolarità dell’intero torneo.

Più che concitato dopo partita tra Trapani Shark e Pallacanestro Varese si Serie A di basket, con l'amministratore delegato del club lombardo che avrebbe subito un calcio da dietro nel tunnel del Palashark subito dopo la sirena finale. Varese ha poi diramato un comunicato per cercare di ridimensionare l'episodio: "Momento concitato, vissuto con grande intensità emotiva.

